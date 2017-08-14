جرس " بيج بن " يصمت لـ 4 سنوات .. ⁠⁠⁠⁠⁠الاثنين المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

كشف مجلس العموم البريطاني اليوم الاثنين أن دقات ساعة ” بيج بن ” الشهيرة في البرلمان البريطاني ستتوقف ظهر يوم 21 أغسطس الجاري وسيبقى الحال كذلك خلال معظم الفترات في السنوات الأربعة المقبلة أثناء أعمال الترميم.

وستتوقف المطارق التي كانت تقرع الجرس، البالغ وزنه 13.7 طن، على رأس كل ساعة كل يوم خلال 157 عاما الماضية عن العمل على الرغم من أنها ستعمل في مناسبات استثنائية مثل احتفالات العام الميلادي الجديد.

وقال ستيف جاجز حارس الساعة إن ” هذا العمل الأساسي سيحفظ الساعة لفترة طويلة قادمة كما سيحفظ المبنى الذي يحملها وهو برج اليزابيث تاور ” .

وقصر وستمنستر عند ضفة نهر التايمز الذي يضم البرلمان مسجل على لائحة مواقع التراث العالمي وهو أحد أهم المواقع السياحية في بريطانيا.

وشجع جاجز عامة الناس على التجمع في ساحة البرلمان القريبة للاستماع إلى الدقات الأخيرة للجرس قبل أن يصمت يوم الاثنين المقبل.