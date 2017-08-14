عناصر سرية في البيت الأبيض تسعى لعزل ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف انتوني سكاراموتشي، مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض عن أشخاصا في واشنطن يعملون ضد مصلحة الرئيس دونالد ترامب.

وقال سكاراموتشي في تصريح لشبكة ” إن بي سي ” الإخبارية الأمريكية إن هناك ” عناصر” في البيت الأبيض تحاول الإطاحة بترامب، وإنه ” حدد بعض الأسماء ” .

وهذا هو أول تصريح لسكاراموتشي منذ إقالته من منصبه بعد عشرة أيام فقط من توليه المنصب.

وجاء ذلك عقب تسجيل هاتفي هاجم فيه بشدة كبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس، ووجه سكاراموتشي إهانات بذيئة لكبير مخططي البيت الأبيض ستيفن بانون.

وأشار سكاراموتشي أنه كان يعتقد أن هذه المقابلة غير مُسجلة، وأنه “تحمل عواقب هذا الحوار “.

وأوضح في تصريح لشبكة ” إن بي سي ” اليوم الأحد أن ” ما يحدث في واشنطن.. هو أن الرئيس ليس ممثلا لفئة من المؤسسة السياسية، ولذا فإن هؤلاء الأشخاص لأي سبب كان اتخذوا قرارا للإطاحة به”.

وأضاف: “أعتقد أن هناك عناصر داخل واشنطن، وأيضا داخل البيت الأبيض، ليست بالضرورة تساعد في (تحقيق) مصالح الرئيس أو برنامجه “.

لكنه أشار إلى أن الرئيس بحاجة إلى الاستعانة ” بأشخاص أكثر ولاء ” لكي ينفذ أجندته.