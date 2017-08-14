مهاجم تشيلسي يكشف عن موقفه من الرحيل - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أكد مهاجم تشيلسي الإنجليزي دييجو كوستا عن تفاصيل المكالمة الهاتفية، التي تلقاها من البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد.

وقال كوستا في تصريحات نقلتها صحيفة “ ميترو ” البريطانية :“ مورينيو اتصل بي بعد التأكد من رحيلي عن تشيلسي، ولم يكن يستهدف سوى الاطمئنان على والتأكد من أنني في حالة جيدة ”.

وتابع :“ البعض ذكر وجود خلافات بيني وبين مورينيو، حينما كان مدرباً لتشيلسي، ولكن الأمر غير حقيقي، فلقد شعرت بالحزن كثيرا بعد الإخفاق الذي حدث في موسمه الأخير ”.

واختتم :“ لا صحة لوجود مشاكل بيني وبين زملائي في الفريق، فالحقيقة أنني مازالت أتواصل معهم وبالأخص ديفيد لويز، وفابريجاس وويليان، ويمكنكم التأكد من الأمر بالحديث معهم ”.