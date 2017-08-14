مهاجم تشيلسي يكشف عن موقفه من الرحيل - صحيفة صدى الالكترونية

مهاجم تشيلسي يكشف عن موقفه من الرحيل
أكد مهاجم تشيلسي الإنجليزي دييجو كوستا عن تفاصيل المكالمة الهاتفية، التي تلقاها من البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد.
وقال كوستا في تصريحات نقلتها صحيفة “ ميترو ” البريطانية :“ مورينيو اتصل بي بعد التأكد من رحيلي عن تشيلسي، ولم يكن يستهدف سوى الاطمئنان على والتأكد من أنني في حالة جيدة ”.
وتابع :“ البعض ذكر وجود خلافات بيني وبين مورينيو، حينما كان مدرباً لتشيلسي، ولكن الأمر غير حقيقي، فلقد شعرت بالحزن كثيرا بعد الإخفاق الذي حدث في موسمه الأخير ”.
واختتم :“ لا صحة لوجود مشاكل بيني وبين زملائي في الفريق، فالحقيقة أنني مازالت أتواصل معهم وبالأخص ديفيد لويز، وفابريجاس وويليان، ويمكنكم التأكد من الأمر بالحديث معهم ”.
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