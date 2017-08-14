⁠⁠⁠⁠⁠الأمن العام يحدد عقوبة التوجه للحج دون تصريح - صحيفة صدى الالكترونية

الأمن العام يحدد عقوبة التوجه للحج دون تصريح
حذر الأمن العام المواطنين والمقيمين من محاولة الدخول للمشاعر المقدسة بدون الحصول على تصريح رسمي لأداء مناسك الحج.
وكشف الأمن العام عقوبة المقيم الذي يتوجه للحج من دون تصريح، مؤكدا أن العقوبة تشمل الإبعاد للخارج والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بدأت في وضع العشرات من نقاط التفتيش في الطرق الرئيسية والمداخل المؤدية للمشاعر المقدسة، للحيلولة دون دخول غير المصرح لهم بأداء الحج هذا العام، وذلك منعاً للازدحام أو التضييق على الحجاج المصرح لهم.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ 16 دقيقة
وماذا عن الوديان والطرق الغير ممهدة والمؤدية الى مكة المكرمة وحسب علمى تلك الطرق يتسرب منها الكثير من الاشخاص من ليس لديهم تصريح رسمي لأداء مناسك الحج.
هل الأمن العام بالمملكة سوف يراقب تلك الطرق الفرعية والعقوبة ممتازة للمقيم الذي يتوجه للحج من دون تصريح وأن العقوبة تشمل الإبعاد للخارج والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.