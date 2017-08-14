⁠⁠⁠⁠⁠الأمن العام يحدد عقوبة التوجه للحج دون تصريح - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

حذر الأمن العام المواطنين والمقيمين من محاولة الدخول للمشاعر المقدسة بدون الحصول على تصريح رسمي لأداء مناسك الحج.

وكشف الأمن العام عقوبة المقيم الذي يتوجه للحج من دون تصريح، مؤكدا أن العقوبة تشمل الإبعاد للخارج والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بدأت في وضع العشرات من نقاط التفتيش في الطرق الرئيسية والمداخل المؤدية للمشاعر المقدسة، للحيلولة دون دخول غير المصرح لهم بأداء الحج هذا العام، وذلك منعاً للازدحام أو التضييق على الحجاج المصرح لهم.