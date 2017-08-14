المملكة الأولى في تطبيق الامتداد الآمن على مستوى الشرق الأوسط - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف تقرير مؤشر استخدام وتفعيل الامتداد الآمن حول العالم و المعتمد من جمعية الإنترنت (The Internet Society-ISOC) المعنية بوضع معايير وسياسات الإنترنت ، أن المملكة أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تطبيق الامتداد الآمن (DNSSEC) على منظومة أسماء النطاقات السعودية الواقعة تحت النطاقات العليا السعودية ( السعودية و sa ) وإتاحة استعماله من قبل العموم، حيث يمكن للعملاء توقيع وتأمين معلومات أسماء نطاقاتهم ونشر مفاتيح التوقيع الخاصة بالامتداد من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لأسماء النطاقات السعودية ( www.nic.sa ) .

وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC) هو مجموعة من المواصفات التقنية لتأمين وحماية المعلومات التي يقدمها نظام أسماء النطاقات (DNS) الذي يستخدم نظام برتوكول الإنترنت (IP) على شبكة الإنترنت.