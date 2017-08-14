8 طرق لعلاج مرض السكر في المنزل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يؤدي مرض السكري الى حدوث خلل في العديد من المواد الكيميائية الموجودة في الجسم، ما يسبب إرتفاع أو إنخفاض السكر في الدم، ويشكّل ذلك خطراً كبيراً على حياة المريض. لذلك لا بد من الاهتمام بمعالجة هذا المرض وعدم إهماله لتفادي مضاعفاته الخطيرة.

إليكم أهم الطرق والعلاجات الطبيعية المفيدة لعلاج مرض السكري:

الحلبة

يعدّ مشروب الحلبة من العناصر الأساسية لعلاج مرض السكري، لذلك ينصح بغلي بذور الحلبة وتناول المشروب ساخنًا، مع الإشارة الى أنه يمكن أكل البذور أيضاً.

خل التفاح

يحافظ خل التفاح على مستويات السكر في الدم كما أنه يساهم في تنشيط عمل البنكرياس.

القرفة

القرفة من الاعشاب الطبيعية أو التوابل الغنية بمادة البوليفينول والتي تعمل على خفض نسبة السكر المرتفعة في الدم، لذلك ينصح بشرب مغلي القرفة بالماء كل يوم صباحاً.

البطيخ

يحتوي البطيخ على مصادر أساسية وفعالة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، ومن أبرز هذه العناصر البوتاسيوم والماغنيسيوم.

البصل

يعمل البصل على خفض نسبة السكر المرتفعة في الدم ويُنصح بغليه على نار هادئة وإضافة القليل من الملح اليه وتناوله مسلوقاً. إن أكل بصلة متوسطة الحجم يومياً يخفض كمية السكر المرتفعة عند المصابين بالسكري، ويقلل عندهم جفاف الفم والشعور بالعطش.

الشاي الاخضر

الشاي الاخضر فعّال في علاج بعض المشاكل الصحية ومنها مرض السكري، فهو أساسي لزيادة كفاءة البنكرياس ما يساعد في انتاج الانسولين. ولنتائج مثالية ننصحكم بشرب الشاي الاخضر قبل النوم لمدة اربعة اسابيع متتالية.

الثوم

يفيد الثوم مرضى السكري وهو يقيهم من مضاعفات المرض كضعف الذاكرة، أو فقدان الحسّ في الأطراف نتيجة إصابة الاوعية الدموية بأضرار مرض السكري.

الجرجير

يخفض الجرجير كمية السكر الموجودة في بول مرض السكري، ويمكن الحصول عليه من خلال هرس النبتة وتناول ملعقة كبيرة منها ثلاث مرّات في اليوم مع الماء أو الحليب.