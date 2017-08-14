السجن 6 أشهر لشخص عذب كلبا بالعصا والركل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

صور أحد الأشخاص ، رجل فرنسي وهو يٌعذب الكلب الخاص به داخل منزله ، وقام بنشر الفيديوهات على شبكة الأنترنت ، وبعرضها على المحكمة الفرنسية قضت بسجن صاحب الكلب 6 أشهر .

وتعود الواقعة ، عندما سمح أحد جيران المدان، في ضاحية فيلنوف سان جورج، جنوبي باريس، نباح كلب جاره، وعندما ذهب لاستطلاع الأمر شاهد التعذيب، وصوّره. وتضمن المقطع ضربا بعصى وركلا ودهسا.

وأرسل الجار مقطع الفيديو إلى جمعية حماية الحيوان، كما انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى ردود فعل غاضبة، قبل توجيه شكوىً جنائية ضد المجرم.

وقال رئيس جمعية حماية الحيوان في فرنسا، ستيفان لمارت، في تصريح لصحف محلية : “ عرض المدعي العام اللقطات التي تظهر تعذيب الكلب في قاعة المحكمة، ولاحظت علامات الانزعاج على وجه رئيس المحكمة، وأدى عرض اللقطات لصدور حكم يضرب به المثل حيث قضى بحبسه 6 اشهر ” .