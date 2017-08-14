الترجي 10 : تعاون أبها يكسب الرياض والترجي والجزائر حبايب - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تمكن تعاون أبها من تصدر المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة الترجي 10 على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير وذلك بفوزه على فريق الرياض 2/3 ليحصد نجمهم أحمد منيع جائزة أفضل لاعب في المباراة ، فيما تعثر المستضيف الترجي بالتعادل الإيجابي أمام فريق الجزائر في قمة ممتعة إنتهت 2/2 وحقق نجومية المباراة خالد عسيري من فريق الترجي .

وتختتم مساء اليوم الجولة الأولى من البطولة بلقائين مثيرين ، حيث يواجه البراق من الشقيق فريق إتحاد الرايات من أبها ، فيما يصطدم الوطن بصقور القاعدة .