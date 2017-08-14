الترجي 10 : تعاون أبها يكسب الرياض والترجي والجزائر حبايب - صحيفة صدى الالكترونية

الترجي 10 : تعاون أبها يكسب الرياض والترجي والجزائر حبايب
تمكن تعاون أبها من تصدر المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة الترجي 10 على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير وذلك بفوزه على فريق الرياض 2/3 ليحصد نجمهم أحمد منيع جائزة أفضل لاعب في المباراة ، فيما تعثر المستضيف الترجي بالتعادل الإيجابي أمام فريق الجزائر في قمة ممتعة إنتهت 2/2 وحقق نجومية المباراة خالد عسيري من فريق الترجي .
وتختتم مساء اليوم الجولة الأولى من البطولة بلقائين مثيرين ، حيث يواجه البراق من الشقيق فريق إتحاد الرايات من أبها ، فيما يصطدم الوطن بصقور القاعدة .
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