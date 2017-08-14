القضاء ينصف زوجة رغم ادعاء الزوج بنشوذها - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ألزمت محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، زوجاً بدفع نفقة زوجته وأولاده الخمسة رغم ادعائه بنشوزها.

واعتبرت المحكمة قذف الزوجة من قِبل الزوج مسوغاً لتركها بيت الزوجية دون اتهامها بالنشوز، وبالتالي عدم سقوط حقها في النفقة.

حيث تقدمت إحدى الزوجات للمحكمة وذكرت أنها خرجت من بيت زوجها بعد قذفها، وهي تطالب بنفقتها ونفقة أولادها الخمسة.

وجاء الزوج بالرد بأنها لا تستحق النفقة؛ نظراً لخروجها من البيت متهماً إياها بالنشوز.

يُشار إلى أنه صدر قرار محكمة الاستئناف بالموافقة على الحكم والنفاذ المعجل.