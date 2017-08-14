اهلاي سابق يطالب بتسريح شيفو وفيتفا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكر عبدالله الرشود لاعب النادي الأهلي المعتزل أن الراقي يجيب عليه الاستفاقة سريعاً أمام الفتح بالجولة الثانية بدوري جميل للمحترفين، وتحيق الفوز من أجل العودة لمنصات التتويج خلال الموسم الجاري.

وطالب نجم الأهلي السابق إدارة النادي بضرورة إعادة النظر في استمرار كل من فيتفا ومحمد عبد الشافي، واستبدالهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واستند الرشود في طلب الاستغناء عن فيتفا ومحمد_عبدالشافي، إلى إحصاءات أدائهما خلال الموسم الماضي والتي تشير إلى عدم ظهورهما بالأداء المنتظر أو تقديمهما للدعم الفني المؤثر.