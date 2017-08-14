التحقيق مع مهاجم النصر - صحيفة صدى الالكترونية

التحقيق مع مهاجم النصر
قررت إدارة الكرة بنادي النصر فتح جلسة استماع مع المهاجم حسن الراهب، بعد تصرفه خلال مباراة النصر والفيصلي بالجولة الأولى بدوري جميل للمحترفين 2017-2018.
وقام لاعب النصر، بركل زجاجة المياه على دكة بدلاء فريقه عقب نهاية مباراة الفيصلي في الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين، والتي حسمها النصر 3-1.
وظهر الغضب على الراهب، بسبب قرار البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني للنصر، الذي لم يشركه في المباراة الافتتاحية بالدوري، مما دفع الجماهير للمطالبة بمعاقبة اللاعب.
666[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 55 دقيقة
اقول ياثقل دمه اعوذبالله ماينهضم احس ان ريحته حلبه
باسم العنزي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 53 دقيقة
الراهب افضل من السهلاوي كثيرا
سلطان[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 41 دقيقة
حلو يجمع هالكديش بعدين يقلبون هههههههههههههههه
مشعل العلي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 دقائق
والله بعذروه البرحاوي تكل مللك ابوه الخانه
لازم يلعب الراهب على شان متيفقد حساسيه الكوره يجب تدوير جميع اللاعبين