 التحقيق مع مهاجم النصر - صحيفة صدى الالكترونية

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التحقيق مع مهاجم النصر

التحقيق مع مهاجم النصر
الرياض(صدى):

قررت إدارة الكرة بنادي النصر فتح جلسة استماع مع المهاجم حسن الراهب، بعد تصرفه خلال مباراة النصر والفيصلي بالجولة الأولى بدوري جميل للمحترفين 2017-2018.

وقام لاعب النصر، بركل زجاجة المياه على دكة بدلاء فريقه عقب نهاية مباراة الفيصلي في الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين، والتي حسمها النصر 3-1.

وظهر الغضب على الراهب، بسبب قرار البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني للنصر، الذي لم يشركه في المباراة الافتتاحية بالدوري، مما دفع الجماهير للمطالبة بمعاقبة اللاعب.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 55 دقيقة

اقول ياثقل دمه اعوذبالله ماينهضم احس ان ريحته حلبه

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 53 دقيقة

الراهب افضل من السهلاوي كثيرا

[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 41 دقيقة

حلو يجمع هالكديش بعدين يقلبون هههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 دقائق

والله بعذروه البرحاوي تكل مللك ابوه الخانه
لازم يلعب الراهب على شان متيفقد حساسيه الكوره يجب تدوير جميع اللاعبين

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