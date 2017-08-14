التحقيق مع مهاجم النصر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قررت إدارة الكرة بنادي النصر فتح جلسة استماع مع المهاجم حسن الراهب، بعد تصرفه خلال مباراة النصر والفيصلي بالجولة الأولى بدوري جميل للمحترفين 2017-2018.

وقام لاعب النصر، بركل زجاجة المياه على دكة بدلاء فريقه عقب نهاية مباراة الفيصلي في الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين، والتي حسمها النصر 3-1.

وظهر الغضب على الراهب، بسبب قرار البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني للنصر، الذي لم يشركه في المباراة الافتتاحية بالدوري، مما دفع الجماهير للمطالبة بمعاقبة اللاعب.