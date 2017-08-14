الاستعداد لإطلاق أولى نسخ رالي عسير ضمن مهرجان أبها يجمعنا - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تتسارع الخطى لإطلاق النسخة الأولى من رالي عسير الذي سيقام بمحافظة طريب ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا، من 16 إلى 18 أغسطس، بمشاركة أكثر من 20 متسابقًا من كافة مناطق المملكة ينتظرون الترتيبات النهائية لهذا الحدث الرياضي المهم.

وترأس محافظ طريب متعب بن ناصر بن متعب عدة اجتماعات لتحديد مسار الرالي والاطلاع على كافة الترتيبات المتعلقة بالحدث، وأكّد على ضرورة أن يظهر بالمظهر اللائق.

من جهته، أوضح المشرف على الرالي بندر الجندول أن اليوم الأول سيخصص للتسجيل، على أن يعقبه فحص فني للسيارات من قبل خبراء مختصين من خارج المملكة ومعتمدين من الاتحاد الدولي لمتابعة كافة إجراءات الأمن والسلامة وفحص الرخص والأوراق الرسمية للمشاركين، وتقرر أن ينطلق السباق يوم الجمعة على مرحلتين من الصباح إلى الظهر لمسافة 90 كم ومن الساعة 2 إلى 4 مسافة 52 كم.

وأبان أن السرعة محددة لمسار السباق من 16- كم في الساعة إلى 180 كم في الساعة في مواقع أخرى، حيث إن المنطقة التي ستكون مسار السباق عبارة عن تضاريس متنوعة ما بين جبال وأودية وأرض منبسطة.

وأكد الجندول أن جو منطقة عسير مناسبٌ جدًا لإقامة هذه الفعالية، مبينًا أن الهدف من إقامتها دعم الرياضات التي يحبها الشباب، مشيرًا إلى أن إحصائيات الاتحاد الدولي أكدت أثر الأنشطة الرياضية على تقليص إشكاليات التهور في القيادة لدى الشباب، وأن هناك اهتمامًا بهذا النوع من الرياضة وتطويعها لدعم الشباب والتخلص من ممارستها في الشارع والتعريف بأهم إجراءات الأمن والسلامة والتخفيف من الآثار المدمرة للحوادث حيث إن الفئة المستهدفة من هذه الرياضة الشباب من عمر 15 إلى 35 سنة.

وكشف عن وجود خطة لإقامة مدرسة تدريب على إجراءات الأمن والسلامة واحترافيات الرالي والقيادة في منطقة عسير.