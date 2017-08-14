إمام وخطيب المسجد الحرام : مَن استكثر رحمةَ الله على أحد فقد نازع واهبَها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ سعود الشريم إن مَن استكثر رحمةَ الله على أحد دون أحد فقد نازع الله سبحانه وتعالى.

جاء ذلك في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع ” تويتر ” بالقول: ” إن مَن استكثر رحمةَ الله على أحد دون أحد فقد نازع واهبَها القائل (ورحمتي وسعت كل شيء) وإن من أعظم مظانّها الإحسان (إن رحمت الله قريب من المحسنين) ” .

ويذكر أن قد انتشرت فتاوى بعدم جواز الترحم على الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا، مما أثار غضب كثيرين على مواقع التواصل، ودفع وزارة الثقافة والإعلام إلى التدخل.