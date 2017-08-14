قوات الاحتلال تتوغل شرق مخيم البريج - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

توغلت قوات الاحتلال إسرائيلي ، اليوم ، في أراضي الفلسطينيين الزراعية الحدودية شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، وسط إطلاق نار، وأعمال تجريف.

وأفادت مصادر محلية في غزة”، أن عدد من آليات الاحتلال العسكرية ، تضم انطلقت من موقع ” المدرسة ” العسكري الجاثم على الشريط الحدودي شرق البريج، وتوغلت لمسافة 150 مترا في أراضي الفلسطينيين الزراعية.

وأكدت المصادر أن عملية التوغل تزامنت مع تحليق لطائرات استطلاع، فيما قامت الجرافات بأعمال تجريف في أراضي الفلسطينيين الزراعية الحدودية، ووضعت سواتر ترابية في المكان المستهدف.