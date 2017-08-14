51% نسبة خفض الميزانية العامة للدولة خلال النصف الأول - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نجحت المملكة في خفض عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 51 في المائة، ليبلغ 72.72 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وأشارت وزارة المالية إلى أن تسجيل إيرادات بلغت 163.906 مليارات ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2017، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية 62.916 مليار ريال، ووصلت الإيرادات النفطية إلى 100.99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 28 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس هندي السحيمي مساعد وزير المالية للشؤون الفنية نيابة عن محمد الجدعان وزير المالية.