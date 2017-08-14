أمطار متفرقة على جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

هطلت الليلة الماضية أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت محافظات صبيا وضمد وبني مالك وعدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة .

وتشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار الجوي، كما شملت الأمطار أيضا عدد من المراكز والقرى التابعة لها .