 أمطار متفرقة على جازان - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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أمطار متفرقة على جازان

أمطار متفرقة على جازان
حسن الجعفري(صدى):

هطلت الليلة الماضية أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت محافظات صبيا وضمد وبني مالك وعدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة .

وتشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار الجوي، كما شملت الأمطار أيضا عدد من المراكز والقرى التابعة لها .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 1 ساعة

يستااهلون أهل جاازاان كل خيررر ,,, فهم حصن حصين لردع الحوثين الخونه عن بلاد الحرمين ولايهونون بقية الحدود ,, أنعم واكرم بهم جميعااً .

[ عدد التعليقات: 2005 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم إجعلها امطار خير وبركه .

[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم اغثنا

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