أمطار متفرقة على جازان - صحيفة صدى الالكترونية

أمطار متفرقة على جازان
هطلت الليلة الماضية أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت محافظات صبيا وضمد وبني مالك وعدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة .
وتشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار الجوي، كما شملت الأمطار أيضا عدد من المراكز والقرى التابعة لها .
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 1 ساعة
يستااهلون أهل جاازاان كل خيررر ,,, فهم حصن حصين لردع الحوثين الخونه عن بلاد الحرمين ولايهونون بقية الحدود ,, أنعم واكرم بهم جميعااً .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2005 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم إجعلها امطار خير وبركه .
الرعد[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اغثنا