إزالة لحمية كبيرة من بطن سيدة بولادة الأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء مؤخراً من إزالة لحمية كبيرة بحجم 30×30 سم تغطي الجزء الأسفل من رحم سيدة سعودية حامل في أسبوعها الـ 38 ،وتعاني من وجود لحميات أخرى أصغر حجماً، وكيس في المبيض الايسر بحجم 10×10 سم كانت تعيق ولادتها الطبيعية وتمنع إجراء العملية لها بسهولة.

ونجح الفريق الطبي بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتحاليل المخبرية من إجراء العملية القيصرية لها وإزالة اللحمية والكيس مع المحافظة على الرحم.

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