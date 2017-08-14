مجهولون يختطفون رئيس الوزراء الليبي السابق - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

اختطفت مجموعة مسلحة، رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان أثناء تواجده بأحد الفنادق بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت وكالة الأناضول بأن مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارات دفع رباعي داهمت فندق ” الشرق ” وسط العاصمة طرابلس، حيث يقيم زيدان.

واقتادت المجموعة رئيس الوزراء الأسبق إلى جهة غير معروفة، دون أن يتضح على الفور الجهة التي تتبعها، وسبب اختطافها للمسؤول الليبي السابق.

علي زيدان (66 عاما) سياسي ليبي، تسلم رئاسة وزراء ليبيا من 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إلى 11 مارس 2014 بعد أن صوّت ” المؤتمر الوطني العام ” (أول برلمان منتخب في مرحلة ما بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011) بحجب الثقة عن حكومته، وتكليف وزير الدفاع عبدالله الثني بمهام رئيس الحكومة لحين انتخاب رئيس وزراء جديد.

كما اختطف زيدان عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، في 10 أكتوبر 2013، من قبل مجموعة مسلحة تعرف باسم ” غرفة عمليات ثوار ليبيا ” ، حيث قام مسلحون تابعون لها بخطفه من الفندق الذي يقيم به في طرابلس، ليتم تحريره بعد ساعات.