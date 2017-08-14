" إخاء " تحتفي بأبنائها المتميزين بالمدينة المنورة.. غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تنظم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” بالمدينة المنورة غداً، حفل التميّز السنوي,احتفاءً بالمتميزين من أبناء ومنسوبي المؤسسة علمياً وعملياً.

وأوضح مدير فرع المؤسسة بالمدينة المنورة محمد بن صالح يوسف، أن الحفل الذي يحظى بدعم اللجنة المنظمة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م, سيستعرض أبرز النجاحات التي تحققت لأبناء المؤسسة في فرعها بالمدينة المنورة خلال العام الهجري الجاري, والبرامج والنشاطات التي تنفّذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال مؤسسة ” إخاء ” لإفادة أبناء المؤسسة في مختلف مناحي الحياة, بما يوفر للأبناء من الذكور والإناث حياة كريمة, والاحتفاء بالمتميزين منهم, منوهاً بما يحظى به العمل الخيري من دعم واهتمام الحكومة الرشيدة, وتمكين أبناء مؤسسات ودور الأيتام ليكونوا أشخاصاً فاعلين في المجتمع.