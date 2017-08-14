العثور على طفل حديث الولادة بالقرب من أحد المساجد في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أبلغ مواطن بحي الهنداوية بمحافظة جدة عن العثور على لقيط حديث الولادة مُلقَى على الأرض، بالقرب من أحد المساجد قبل صلاة الفجر.

وتعود أحداث الواقعة حيث فوجئ مواطن بالعثور على لقيط حديث الولادة مُلقَى على الأرض، وذلك في وقت صلاة الفجر بالقرب من أحد المساجد؛ فبادر بتقديم بلاغ.

وعلى الفور باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة والهلال الأحمر موقع البلاغ بحي الهنداوية. وعند الكشف على اللقيط من قِبل فِرق الهلال الأحمر اتضح أنه على قيد الحياة؛ فتم نقله لمستشفى الملك عبدالعزيز.

وتولى مركز شرطة البلد الإجراءات بشأن اللقيط، وإكمال اللازم.