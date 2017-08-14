سداد 33 مليارات ريال من دين المملكة خلال النصف الأول - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكنت حكومة المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري، من سداد أصل دين بقيمة 443 مليون ريال، إضافة إلى إطفاء سندات حكومية بقيمة 8.5 مليار ريال، بإجمالي يقارب تسعة مليارات ريال.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 11 في المائة، بقيمة 33.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، ليبلغ 341.4 مليار ريال، مقابل 307.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول.

كما جاء ارتفاع الدين نتيجة لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار).