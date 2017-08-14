" الحبوب " تنتهي من ترسية استيراد 660 ألف طن شعير - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أنتهت المؤسسة العامة للحبوب من إجراءات ترسية استيراد 660 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ ” الاتحاد الاوربي ، استراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود ” ، التي تمثل الدفعة الخامسة من كميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه تم دعوة 26 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة للمنافسة تقدمت منها 18 شركة للمنافسة، وتم ترسية توريد كمية 660 ألف طن توزعت على موانئ المملكة بالبحر الأحمر بواقع 8 شحنات كميتها 480 ألف طن، وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع 3 شحنات كميتها 180 ألف طن للتوريد خلال شهر أكتوبر2017م.

وقال معاليه إن ترسية هذه الدفعة يأتي استكمالا للدفعة السابقة التي تم فيها ترسية 900 ألف طن من إجمالي 1.5 مليون طن تم طرحها .

وأجل طرح وترسية كمية 600 ألف طن لارتفاع المخزون الاستراتيجي من الشعير عند أعلى مستوياته، إضافة إلى ارتفاع الأسعار المقدمة لبعض الشحنات مع ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية خلال شهر يوليو الماضي.

وبين المهندس الفارس, أنه بترسيه هذه الدفعة تكون المؤسسة قد أتمت التعاقد على اجمالي كمية بحدود 6 مليون طن هذا العام لتلبية الطلب المحلي، مشيرا إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely .