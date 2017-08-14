أدوبي تطلق تحديثات جديدة لسد ثغرات فلاش بلاير وريدر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أطلقت شركة أدوبي تحديثات أمان شاملة لبرامج الملتيميديا الخاصة بها، حيث أكدت الشركة الأمريكية أنها قامت بسد اثنين من الثغرات الأمنية في برنامج فلاش بلاير الشهير بكثرة تعرضه للاختراق وهجمات القرصنة الإلكتروني.

وصنفت شركة أدوبي التحديث الجديد لإحدى الثغرتين بأنه حرج، في حين جاء التحديث الآخر بتصنيف “ مهم ”.

كما طرحت تحديثات مهمة وحرجة لبرنامج أدوبي ريدر Reader الخاص بمعاينة مستندات PDF، وتتوافر التحديثات الجديدة للكمبيوترات المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز ولينوكس وأجهزة الماك.

ويمكن للمستخدم التعرف على إصدار برنامج فلاش بلاير المثبت على حاسوبه من خلال زيارة موقع الويب الخاص بالتحديثات من أدوبي ( http://www.adobe.com/software/flash/about )، وعند تنزيل الإصدار الجديد يتعين على المستخدم مراعاة عدم تنزيل أية برامج أخرى غير مرغوبة.

وعادة ما يقوم متصفح غوغل كروم بتثبيت الإصدارات الجديد من برنامج فلاش بلاير تلقائياً، كما يقوم متصفح مايكروسوفت Edge وإنترنت إكسبلورر 11 في بيئة نظام ويندوز 8.1 ويندوز 10 بتنزيل التحديثات تلقائياً أيضاً.

وأعلنت شركة أدوبي عن التوقف عن دعم فلاش بلاير خلال 2020، وبذلك يتخلص المستخدم من التحديثات المستمرة بشكل مزعج لبرنامج الملتيميديا الشهير.