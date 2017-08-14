مصادر تكشف تفاصيل جديدة في جريمة قتل أب لزوجته وطفليه - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أفصحت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة حول جريمة قتل مواطن لزوجته وطفليه طعناً بسكين داخل منزلهم بجدة، مبينةً أن الجاني سدد لضحاياه طعنات قاتلة أثناء نومهم، فأرداهم قتلى.

وأكدت المصادر أن الجاني -وهو في العقد الخامس من العمر- أفاد بأنه مصاب بمرض ” الإيدز ” ونقل العدوى لزوجته وكانت لديه شكوك بانتقال المرض لطفليه، فأقدم على قتلهم قبل أن يفتك بهم المرض.

وأضافت أن هناك شكوكاً في صحة الأب العقلية، لافتة إلى أنه تم إخضاعه لفحوصات للتأكد من ذلك والتحقق من احتمالية تعاطيه المخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية باشرت أمس الأحد موقع الجريمة، حيث عثرت على المجني عليهم وقد فارقوا الحياة، ليتم إيداعهم بثلاجة الموتى بالمستشفى، فيما تم التحفظ على الجاني لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.