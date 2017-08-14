شركة الكفاح القابضة تعلن عن 56 وظيفة بفروعها - صحيفة صدى الالكترونية

شركة الكفاح القابضة تعلن عن 56 وظيفة بفروعها
أعلنت شركة الكفاح القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (56) وظيفة شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في العدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ الرياض، وجدة، والدمام، وحائل، وأبها، وجازان، والأحساء ”.
وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
1- منسق شؤون الموظفين (جدة).
2- مشرف ورشة عمل (جدة).
3- أمين مستودع (حائل).
4- سكرتير (جدة).
5- ممثل مبيعات (جدة).
6- ممثل المشتريات (الرياض).
7- مشرف إنتاج (جدة).
8- فني مختبر (الرياض).
9- موظف إدخال بيانات (جدة).
10- أمين الصندوق (جدة).
11- محاسب (الدمام).
12- رئيس فريق مبيعات الشركة (الدمام).
13- منسق (الدمام).
14- رئيس فريق التسويق (الدمام).
15- مصمم جرافيك (الدمام).
16- مسؤول علاقات العملاء (الدمام).
17- مدير المبيعات والتسويق (الدمام).
18- مدير علاقات الشركات (الدمام).
19- مدقق داخلي (الدمام).
20- ممثل خدمة العملاء (الدمام).
21- مدير التطوير (الدمام).
22- مساعد تسويق (الدمام).
23- تنفيذي مبيعات (الدمام).
24- مدير الائتمان (الدمام).
25- محلل التقارير المالية (الدمام).
26- ممثل المجموعة (الدمام).
27- مسؤول التوظيف (الدمام).
28- مسؤول علاقات الموظفين (الدمام).
29- مدير الإنتاج (الأحساء).
30- محاسب (الأحساء).
31- رئيس الحسابات (الدمام).
32- عامل صيانة (الأحساء).
33- مدير مشروع (وظيفتين/ أبها).
34- موظف إداري (الأحساء).
35- بائع قطع غيار (الدمام).
36- مجمع قطع (الدمام).
37- بائع (الدمام).
38- مسؤول تطوير الأعمال (الأحساء).
39- مساعد إداري (الأحساء).
40- مهندس دعم فني (جازان).
41- مسؤول موارد بشرية (الدمام).
42- سكرتير (الدمام).
43- مسؤول الوقاية من الخسائر (الأحساء).
44- منسق شؤون الموظفين (الأحساء).
45- موظف إداري أول (الدمام).
46- محاسب (الدمام).
47- مسؤول مراقبة الائتمان (الدمام).
48- محلل مالي (الدمام).
49- أمين المخزن (الدمام).
50- محاسب (الدمام).
51- مسؤول مشتريات (الأحساء).
52- عامل ورشة (الأحساء).
53- منسق مبيعات (الأحساء).
54- مراقب الائتمان (الأحساء).
55- مراقب بنكي (الدمام).
وأشارت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12/ 9/ 2017م وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً اضغط على الرابط التالي :
http://careers.alkifah.com.sa/ar/job-search-results/
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