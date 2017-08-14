شركة الكفاح القابضة تعلن عن 56 وظيفة بفروعها - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الكفاح القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (56) وظيفة شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في العدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ الرياض، وجدة، والدمام، وحائل، وأبها، وجازان، والأحساء ”.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- منسق شؤون الموظفين (جدة).

2- مشرف ورشة عمل (جدة).

3- أمين مستودع (حائل).

4- سكرتير (جدة).

5- ممثل مبيعات (جدة).

6- ممثل المشتريات (الرياض).

7- مشرف إنتاج (جدة).

8- فني مختبر (الرياض).

9- موظف إدخال بيانات (جدة).

10- أمين الصندوق (جدة).

11- محاسب (الدمام).

12- رئيس فريق مبيعات الشركة (الدمام).

13- منسق (الدمام).

14- رئيس فريق التسويق (الدمام).

15- مصمم جرافيك (الدمام).

16- مسؤول علاقات العملاء (الدمام).

17- مدير المبيعات والتسويق (الدمام).

18- مدير علاقات الشركات (الدمام).

19- مدقق داخلي (الدمام).

20- ممثل خدمة العملاء (الدمام).

21- مدير التطوير (الدمام).

22- مساعد تسويق (الدمام).

23- تنفيذي مبيعات (الدمام).

24- مدير الائتمان (الدمام).

25- محلل التقارير المالية (الدمام).

26- ممثل المجموعة (الدمام).

27- مسؤول التوظيف (الدمام).

28- مسؤول علاقات الموظفين (الدمام).

29- مدير الإنتاج (الأحساء).

30- محاسب (الأحساء).

31- رئيس الحسابات (الدمام).

32- عامل صيانة (الأحساء).

33- مدير مشروع (وظيفتين/ أبها).

34- موظف إداري (الأحساء).

35- بائع قطع غيار (الدمام).

36- مجمع قطع (الدمام).

37- بائع (الدمام).

38- مسؤول تطوير الأعمال (الأحساء).

39- مساعد إداري (الأحساء).

40- مهندس دعم فني (جازان).

41- مسؤول موارد بشرية (الدمام).

42- سكرتير (الدمام).

43- مسؤول الوقاية من الخسائر (الأحساء).

44- منسق شؤون الموظفين (الأحساء).

45- موظف إداري أول (الدمام).

46- محاسب (الدمام).

47- مسؤول مراقبة الائتمان (الدمام).

48- محلل مالي (الدمام).

49- أمين المخزن (الدمام).

50- محاسب (الدمام).

51- مسؤول مشتريات (الأحساء).

52- عامل ورشة (الأحساء).

53- منسق مبيعات (الأحساء).

54- مراقب الائتمان (الأحساء).

55- مراقب بنكي (الدمام).

وأشارت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12/ 9/ 2017م وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً اضغط على الرابط التالي :

http://careers.alkifah.com.sa/ar/job-search-results/