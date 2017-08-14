شركة مهارة للاستقدام تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مهارة للاستقدام عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

أخصائي تدريب (وظيفتان).

مدير إدارة المحاسبة.

وأشارت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2017م وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط عبر الرابط التالي :

http://careers.maharah.com/ar/job-search-results/