فريق بحث يعثر على مفقود سيهات متوفى بعد 15 دقيقة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تمكن فريق بحث متطوع من العثور على مفقود سيهات متوفى داخل أسوار مستشفى القطيف المركزي، وذلك بعد يومين من فقدانه خلال خروجه من موعد دوري له في المستشفى.

وتشكل فريق بحث، تمكن خلال 24 ساعة من فقدان محمد آل رميح والمصاب بفقدان الذاكرة، في العثور عليه بعد أقل من ربع ساعة من بدء أولى جولات البحث، إذ تم تقسيم مناطق البحث على المتطوعين ليتم العثور عليه متوفى في إحدى الساحات الخارجية للمستشفى.

وذكر عضو المجلس البلدي بالقطيف أحد أعضاء فريق البحث، فاضل الدهان، أنه تم العثور على المفقود تحت ظل إحدى الأشجار بالقرب من سكن العزاب التابع للمستشفى، مشيرا إلى أن فريق البحث توزع إلى قسمين، قسم كان يبحث خارج سور المستشفى، وقسم داخل حرم المستشفى من الناحية الجنوبية للعيادات.

يذكر أن آل رميح فقد الخميس الماضي من أمام بوابة مستشفى القطيف المركزي، وأطلقت أسرته مناشدة للبحث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان يعاني فقدان الذاكرة، إضافة إلى كونه من فئة الصم والبكم.