انخفاض الذهب من أعلى مستوياته في شهرين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

انخفضت أسعار الذهب متراجعة من أعلى مستوى لها في حوالي شهرين مع تراجع المخاوف بشأن التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وسجل المعدن الأصفر الجمعة الماضية مكاسب لليوم الثالث على التوالي، متراجعاً عن أعلى ارتفاع أسبوعي له في أربعة أشهر، حيث أدت التوترات المتصاعدة إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة.

ولكن يبدو أن المخاوف الجيوسياسية تتلاشى اليوم مع تصريحات وزير الدفاع الامريكى ” جيم ماتيس ” ووزير الخارجية ” ريكس تيلرسون ” أن إدارة ترامب ستواصل البحث عن قرارات دبلوماسية مع بيونغ يانغ.

ويترقب المستثمرون أسبوعا حافلا من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير مبيعات التجزئة الأمريكي الشهري غداً الثلاثاء، وسيركز المتداولون أيضاً على محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي سيصدر يوم الأربعاء.

وتراجع سعر المعدن الأصفر للتسليم الفوري بنسبة 0.2% إلى 1286 دولارا للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر هامشيًا بنسبة 0.08% إلى 1293 دولارا للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.