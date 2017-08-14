بدء خروج أول دفعة لسرايا أهل الشام من جرود عرسال إلى سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

بدأت ميليشيا حزب الله اللبناني عملية إجلاء مقاتلي وأهالي سرايا أهل الشام من عرسال، وفقا لما أعلن عنه اليوم الإعلامي الرسمي لميليشيا حزب الله.

وكانت سرايا أهل الشام قد توصلت إلى اتفاق مع الجانب اللبناني يقضي بانتقال عناصرها من جرود عرسال بالحافلات إلى القلمون الشرقي.

وأكد المتحدث باسم السرايا، عمر الشيخ، أن الاتفاق نص على انتقال عناصر سرايا أهل الشام وعوائلهم ومن يرغب من اللاجئين السوريين بمخيم وادي حميد في لبنان صباح الاثنين إلى منطقة القلمون الشرقي بالأسلحة الفردية وبرفقة الصليب الأحمر.

كما أكد أيضا الشيخ وصول 35 حافلة إلى وادي حميد، مشيراً إلى أن عدد من يرغبون بالمغادرة إلى القلمون الشرقي من المقاتلين والمدنيين بلغ أكثر من 2600 شخص.