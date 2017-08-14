مواطن حج 30 مرة يكشف مظاهر الحج قبل 70 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

حج مواطن يدعى ” سلامة اللقماني ” ،- 90 عاما-، 30 مرة، أولها في عهد الملك عبدالعزيز، قبل ما يقرب من الـ70 عاماً.

وقال اللقماني إنه انطلق لأول مرة للحج من رابغ عام 1370هـ، مضيفاً أن المسعى كان ضيقاً جداً، وكانت المأكولات والملابس تُباع بين المسعى والمطاف، وكانوا يشترون السوبيا في المسعى، مشيراً لوجود ما كانت تُسمى وقتها ” كلاب المسعى ” ، التي كانت لا تستوحش من الحجاج مثل حمام الحرم حالياً.

وأشار إلى بعض المظاهر والتجاوزات التي كانت تحدث في الحج بسبب جهل بعض الحجاج، مثل لعب الورق يوم عرفة وإقامة المحاورات الشعرية بين الشعراء وأداء العرضة، مؤكداً أنه بفضل التوعية والإرشاد توقفت هذه التجاوزات.

وأشار إلى أن التوسعات والتطوير الذي شهده الحرم والمشاعر المقدسة سهل ويسر أداء المناسك كثيراً.