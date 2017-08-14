عربي يتاجر في المواد الإباحية الخاصة بالأطفال والانتربول يٌلاحقه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم كويتي على الإتجار في المواد الإباحية الخاصة بالأطفال في أمريكا ، وعقب أكتشافه فر هارباً خارج البلاد .

وكان مكتب الإنتربول الكويتي تلقى إشارة من نظيره الدولي تطالب بإلقاء القبض على مواطن كويتي يبلغ 28 عاما على قائمة المطلوبين دوليا بناء على حكم قضائي أميركي أدانه بقضية تتعلق بالاتجار في المواد الإباحية الخاصة بالأطفال.

فيما كشف مصدر أمني ، أن التحقيق جار لمعرفة وجوده داخل البلاد من عدمه تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنه وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها البلاد والتي انضمت بموجبها إلى اتفاقية التعاون الأمني مع جهاز الإنتربول الدولي.

وأوضح المصدر أن مذكرة إلقاء القبض على المطلوب تأتي بعد إدانته بارتكاب جريمتين داخل أراضي الولايات المتحدة الأميركية، الأولى ” تلقي المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتوزيعها ” والأخرى ” حيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال ” وهما تهمتان يعاقب عليهما قانون الجزاء الأميركي الذي يشدد على ضرورة حماية الطفل من أي استغلال.