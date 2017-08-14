عربي يتاجر في المواد الإباحية الخاصة بالأطفال والانتربول يٌلاحقه - صحيفة صدى الالكترونية

عربي يتاجر في المواد الإباحية الخاصة بالأطفال والانتربول يٌلاحقه
أقدم كويتي على الإتجار في المواد الإباحية الخاصة بالأطفال في أمريكا ، وعقب أكتشافه فر هارباً خارج البلاد .
وكان مكتب الإنتربول الكويتي تلقى إشارة من نظيره الدولي تطالب بإلقاء القبض على مواطن كويتي يبلغ 28 عاما على قائمة المطلوبين دوليا بناء على حكم قضائي أميركي أدانه بقضية تتعلق بالاتجار في المواد الإباحية الخاصة بالأطفال.
فيما كشف مصدر أمني ، أن التحقيق جار لمعرفة وجوده داخل البلاد من عدمه تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنه وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها البلاد والتي انضمت بموجبها إلى اتفاقية التعاون الأمني مع جهاز الإنتربول الدولي.
وأوضح المصدر أن مذكرة إلقاء القبض على المطلوب تأتي بعد إدانته بارتكاب جريمتين داخل أراضي الولايات المتحدة الأميركية، الأولى ” تلقي المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتوزيعها ” والأخرى ” حيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال ” وهما تهمتان يعاقب عليهما قانون الجزاء الأميركي الذي يشدد على ضرورة حماية الطفل من أي استغلال.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32024 ] نشر منذ 41 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون ,,
,, ويش اللي حادك على هاالأفعال الشينه ياالمقرود ؟؟
الرعد[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 35 دقيقة
مثل تاجر المخدرات لافرق بينهم الاثنان مفسدين-
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1314 ] نشر منذ 30 دقيقة
اعوذ بالله
لايكون يسوي افلام كرتون اباحيه للاطفال
باباي وزيتونه ولا عدنان ولينا
المفروض هذا يطبق فيه أشد العقوبه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12209 ] نشر منذ 23 دقيقة
قوانيين امريكا على كيفها
الاباحيه عندكم في الشوارع
اما هذا الاهبل فمن المؤكد انه محتاج ماديا ولم يجد طريقه اسهل من نشر الصور لجمع المال او قد يكون مريض نفسي
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 23 دقيقة
صدقت دوودي .