شاب ينشر صورًا عارية لطالبة على فيس بوك والأمن يتوصل له - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكن الأمن المصري من القبض على شاب لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” لرفع صور عارية لطالبة من القاهرة ونشرها وإرسال عبارات مسيئة لها على هاتفها المحمول.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المدعوة ” ا م م أ ن ” 19 سنة طالبة ومقيمة بالقاهرة يفيد بتضررها من وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” قام مالكها برفع ونشر صور عارية لها وإرسال عبارات مسيئة على هاتفها المحمول مما تسبب لها بأضرار أدبية بمحيط أسرتها.

وبالتنسيق والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تبين أن مالك الخط المشار إليه 34 سنة المقيم بدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية ضمت ضباط وحدة مباحث قسم كفر الدوار بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ” فرع غرب الدلتا ” تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته هاتف محمول ماركة سامسونج ، جهاز حاسب آلي وموصل به راوتر وبفحصهما تبين احتوائهما للعديد من الصور للمجنى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.