الإعلام تحذر المتجاوزين في حق الفنان الراحل " عبدالحسين " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تتخذ وزارة الثقافة والإعلام، إجراءات لمحاسبة المتجاوزين في حق الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، إن حالة الدكتور علي الربيعي ليست الوحيدة، مشيرا إلى إن عدم الإعلان عن إحالة أستاذ العقيدة بجامعة القصيم وإمام وخطيب جامع الرواف صالح التويجري للجنة مخالفات النشر، لا يعني أنه لم يخالف النظام أو لن تتم محاسبته.

وأكد أنه ليس شرطاً الإعلان عن جميع الشخصيات المسيئة التي تتم معاقبتها أو إحالتها للجنة مخالفات النشر، خصوصاً إذا لم تكن تلك الشخصيات شهيرة، مشدداً على وجود إجراءات ستتخذ بحقهم بحسب ما تراه لجنة المطبوعات في الوزارة.

يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام أعلنت عن إحالة الدكتور علي الربيعي للجنة مخالفات النشر؛ بسبب مخالفته للنظام بعدما نشر تغريدة أكد فيها عدم جواز الترحم على الفنان عبدالحسين عبدالرضا، وذلك قبل أن يقوم بحذفها من حسابه بعدما وجدت استنكاراً من قِبل المغردين.