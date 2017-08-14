الوطنية للنقل البحري تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

الوطنية للنقل البحري تعلن عن وظائف شاغرة
طرحت الشركة الوطنية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية ” مجموعة البحري ” – وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول رقمي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).
– مدير التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، وإدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12/ 10/ 2017م.
وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر هذا الرابط التالي: ” هنـــــــــــــــــــــا “.
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