الوطنية للنقل البحري تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الشركة الوطنية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية ” مجموعة البحري ” – وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول رقمي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).

– مدير التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، وإدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12/ 10/ 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر هذا الرابط التالي: ” هنـــــــــــــــــــــا “.