 دراسة حديثة: الابن البكر الأسوأ في قيادة السيارات - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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دراسة حديثة: الابن البكر الأسوأ في قيادة السيارات

دراسة حديثة: الابن البكر الأسوأ في قيادة السيارات
أماني الغامدي(صدى):

كشف باحثون بريطانيون ، في إحدى الدراسات الحديثة ، أن الطفل الأول لايمتلك المؤهلات الكافية للقيادة، مؤكدة أن الابن البكر يميل للقيادة السريعة، مما يعرضه للغرامات.

وأوضحت الدراسة التي أجريت على حوالي ألف و400 رجل، أن 89% منهم يميلون إلى القيادة السريعة، و47% يقطعون الطريق على الآخرين بسياراتهم، 35% يدفعون غرامات بشكل منتظم بسبب قيادتهم الغير متزنة.

بينما كشفت حوالي 17% سيدة، هي الأولى بين أشقائها، أنهن يلجأن لوضع المكياج خلال القيادة، و30% منهن يتحدثن عبر الهاتف مع صديقاتهن خلال القيادة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32024 ] نشر منذ 52 دقيقة

هههههههههههه

,, الولد البكر كل مصيبة في راسه ..

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 24 دقيقة

الحمد لله ابو محمد انا آخرة العنقوود ..

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