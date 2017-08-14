دراسة حديثة: الابن البكر الأسوأ في قيادة السيارات - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشف باحثون بريطانيون ، في إحدى الدراسات الحديثة ، أن الطفل الأول لايمتلك المؤهلات الكافية للقيادة، مؤكدة أن الابن البكر يميل للقيادة السريعة، مما يعرضه للغرامات.

وأوضحت الدراسة التي أجريت على حوالي ألف و400 رجل، أن 89% منهم يميلون إلى القيادة السريعة، و47% يقطعون الطريق على الآخرين بسياراتهم، 35% يدفعون غرامات بشكل منتظم بسبب قيادتهم الغير متزنة.

بينما كشفت حوالي 17% سيدة، هي الأولى بين أشقائها، أنهن يلجأن لوضع المكياج خلال القيادة، و30% منهن يتحدثن عبر الهاتف مع صديقاتهن خلال القيادة.