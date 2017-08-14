شاب يعرض زوجته لراغبي المتعة بـ200 دولار في اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

شاب يعرض زوجته لراغبي المتعة بـ200 دولار في اليوم
قدم شاب زوجته لراغبي المتعة، مقابل 200 دولار في الساعة، بمباركة حماته.
وأقامت ” سماح.ع ” ،-22 عاما-، دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة في أكتوبر بمصر، للتفريق بينها وبين زوجها بعد 6 أشهر زواج تعرضت فيهن للعنف والإساءة والاستغلال الجنسى من جانب زوجها ووالدتها.
قالت سماح: ” كان زوجى صديق مقرب لوالدتى، ورغم أنه يكبرنى بـ15 عاما، وفوجئت بطلبى منها للزواج، وأنا من كنت أظنها فى البداية تخطط هى للزواج منه، وعندما اعترضت عنفتنى “.
وأضافت: ” تزوجت منه رغما عنى ووقعت بين قبضتيه، وساءت أخلاق والدتى منذ تعارفهما، وبدأ منذ الأيام الأولى يستقبل عشرات الضيوف أسبوعيا، وأنا ووالدتى نستقبلهم وأجدها تطالبنى بارتداء فساتين قصيرة تشتريها لى كما أجبرتنى على خلع الحجاب “.
وتابعت سماح: ” رأيت المخدرات لأول مرة فى حياتى فى منزل زوجى وأصبحت أعيش حياة تعيسة ولا أجد من اشتكى له، كون والدى هجرنا منذ سنوات، وسافر للخارج وتزوج بأخرى “.
واستطردت سماح: ” تحولت لسلعة رخيصة أباع مقابل 200 دولار فى اليوم، وكل يوم أطالب بتقديم تنازلات حتى رأيتهم يطالبونى بأن أفرط فى شرفى، فلم أجد حل غير الهرب لدى دار المعنفات بالقاهرة قبل وقوع الكارثة، وضياعى للأبد “.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
وش باقي تخبين يامصر
الرعد[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 1 ساعة
كثرت السكان والفقر وانتشار المخدرات نتايجها كارثيه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32024 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 1 ساعة
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 12209 ] نشر منذ 45 دقيقة
لا غرابه في الموضوع
اذا انعدمت الاخلاق والكرامه عند الانسان فلا غرابه ان يقدم زوجته او اخته و بنته بل يقدم حتى نفسه لشاذين من اجل المخدرات . صاحب المخدرات اذا فقدها لن يتردد في بيع نفسه من احل الحصول عليها
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 39 دقيقة
يادافع البلا
KSA[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 25 دقيقة
مصر ام الدنيا معقوله شعبها يتعدى 100 مليون نسمه وما تلاقون الا هدي الاخبار ال ؟ تنقلونها عن شعب مصر