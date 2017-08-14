التموين العربي للأطعمة تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة التموين العربي للأطعمة، وظائف شاغرة، وذلك للعمل بفروع الشركة في كلٍّ من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق عمليات (الرياض).

– سائق (الرياض).

– مضيف (الرياض).

– مقدم طعام (الرياض).

– طباخ (الرياض).

– مساعد مدير مطعم (الرياض).

– مدير منطقة (الرياض).

– مدير منطقة (الشرقية).

– منسق عمليات (الشرقية).

– سائق (الشرقية).

– مضيف (الشرقية).

– مساعد مدير مطعم (جدة).

– مقدم طعام (الشرقية).

– طباخ (الشرقية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 13 أغسطس 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط

http://careers.afs-sa.com/ar/job-search-results/.