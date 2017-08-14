التموين العربي للأطعمة تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

التموين العربي للأطعمة تعلن عن وظائف شاغرة
وفرت شركة التموين العربي للأطعمة، وظائف شاغرة، وذلك للعمل بفروع الشركة في كلٍّ من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق عمليات (الرياض).
– سائق (الرياض).
– مضيف (الرياض).
– مقدم طعام (الرياض).
– طباخ (الرياض).
– مساعد مدير مطعم (الرياض).
– مدير منطقة (الرياض).
– مدير منطقة (الشرقية).
– منسق عمليات (الشرقية).
– سائق (الشرقية).
– مضيف (الشرقية).
– مساعد مدير مطعم (جدة).
– مقدم طعام (الشرقية).
– طباخ (الشرقية).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 13 أغسطس 2017م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط
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