القيادة السياسية تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى استقلال بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من الرقي والازدهار.