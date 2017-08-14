الإدارة العامة بجامعة المؤسس تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

الإدارة العامة بجامعة المؤسس تعلن عن وظائف شاغرة
طرح مركز الاتصالات الإدارية بالإدارة العامة في جامعة الملك عبدالعزيز، وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) رقمها (141) بمسمى ” موزع بريد ” ، ويرغب المركز إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية.
ويبدأ التقديم علي الوظيفة يوم غد الثلاثاء الموافق 1438/11/23هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1438/11/25هـ، بمبنى الإدارة العامة- مركز الاتصالات الإدارية بالدور الأرضي لدى الأستاذ طالب بن محمد اليوبي، وذلك وفقاً للشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون لائقاً طبياً.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل الابتدائية كحد أدنى والثانوية العامة كحد أعلى.
5- أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.
6- أن لا يزيد عمر المتقدم عن (35) عاماً.
7- القدرة على القيام بمهام وظيفة موزع بريد.
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