الإدارة العامة بجامعة المؤسس تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرح مركز الاتصالات الإدارية بالإدارة العامة في جامعة الملك عبدالعزيز، وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) رقمها (141) بمسمى ” موزع بريد ” ، ويرغب المركز إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية.

ويبدأ التقديم علي الوظيفة يوم غد الثلاثاء الموافق 1438/11/23هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1438/11/25هـ، بمبنى الإدارة العامة- مركز الاتصالات الإدارية بالدور الأرضي لدى الأستاذ طالب بن محمد اليوبي، وذلك وفقاً للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون لائقاً طبياً.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل الابتدائية كحد أدنى والثانوية العامة كحد أعلى.

5- أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

6- أن لا يزيد عمر المتقدم عن (35) عاماً.

7- القدرة على القيام بمهام وظيفة موزع بريد.