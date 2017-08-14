 الإدارة العامة بجامعة المؤسس تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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الإدارة العامة بجامعة المؤسس تعلن عن وظائف شاغرة

الإدارة العامة بجامعة المؤسس تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

طرح مركز الاتصالات الإدارية بالإدارة العامة في جامعة الملك عبدالعزيز، وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) رقمها (141) بمسمى ” موزع بريد ” ، ويرغب المركز إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية.

ويبدأ التقديم علي الوظيفة يوم غد الثلاثاء الموافق 1438/11/23هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1438/11/25هـ، بمبنى الإدارة العامة- مركز الاتصالات الإدارية بالدور الأرضي لدى الأستاذ طالب بن محمد اليوبي، وذلك وفقاً للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون لائقاً طبياً.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل الابتدائية كحد أدنى والثانوية العامة كحد أعلى.

5- أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

6- أن لا يزيد عمر المتقدم عن (35) عاماً.

7- القدرة على القيام بمهام وظيفة موزع بريد.


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