عقوبة صادمة تهدد مستقبل رونالدو في إسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

ينتظر نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، عقوبة قاسية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رغم فوز النادي الملكي في ذهاب كأس السوبر الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة في معقل النادي الكتلوني، الا أن الملكي تعرض لطرد أحد أبرز نجومه.

ووفقا لموقع ” جول ” ، فقد يواجه رونالدو عقوبة تصل إلى الإبعاد 12 مباراة، وذلك بعدما سجل حكم المباراة ريكاردو دي بورغوس الحادثة في تقريره الذي سلمه للاتحاد الإسباني.

وحصل رونالدو على الإنذار الأول بعدما خلع قميصه احتفالا بهدفه في الدقيقة 81، تلاه الإنذار الثاني بعدها بدقيقة واحدة، بعد احتساب الحكم لحالة تمثيل للحصول على خطأ، من قبل النجم البرتغالي.

ووفقا للقانون رقم 96 في لوائح الاتحاد الإسباني، ” العنف البسيط تجاه الحكم ” يستوجب الإيقاف 12 مباراة، ويتضمن ذلك ” الدفع والإمساك بالحكم “.

ويبقى مصير رونالدو معلقا بيد الاتحاد الإسباني.