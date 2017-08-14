بالفيديو.. آخر أكلة تمناها الفنان عبدالحسين عبدالرضا قبل وفاته بأيام - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا وهو على فراش المرض قام بتصويره بكاميرا الجوال الخاص بالدكتور محمد الزنكوي بن اخت الفنان الراحل، وفيه خاطب عبدالرضا اخته في الفيديو.

وقال الفنان الراحل بطريقة كوميدية وهو مبتسما كالعادة: أنه يشتهي طعام يحبه وهو مرق صبور وقال أنه يريد هذه الوجبة قبل موته فقد تكون هذه آخر أكله يأكلها لأنه لا يشعر أنه بحال طيب، وهنا ضحك الراحل وقال له الدكتور محمد العمر كله إن شاء الله.

واطمأن الفنان الراحل عن صحتها وأحوالها خلال حديثه في الفيديو المتداول.