بالصور.. تزوجت قزم وهكذا دافعت عن حبها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

رغم تعرضها للأنتقادات ، إلا أن امرأة بريطانية تٌدعى هيذر سميث (35 عاماً) ، استمرت في الدفاع عن زواجها من رجل قزم، يقصرها بنحو نصف متر، وهاجمت كلّ من سخر منها ومن أسرتها، بسبب التباين الكبير بين طولها وطول زوجها.

ويعاني بول (40 عاماً) زوج هيذر من داء ” التقزّم ” ، ولا يزيد طوله عن 120 سم، كما أن طفليهما جاك (13 عاماً) وإيرين (9 أعوام)، يعانيان من نفس المرض، ولا يتعدى طولهما 95 و92 سم على التوالي .

وتحدثت سميث بمرارة، حول السلوك الجاهل والعدائي للآخرين، خلال تصريحات إعلامية ودعت إلى تغيير هذا الموقف، قائلة : نحن بحاجة إلى المزيد من الوعي حول هذه المشكلة، حتى يمكن قبول الذين يعانون منها بشكل أكبر في المجتمع، وعلى الرغم من أن الموقف بدأ يتغير بشكل واضح في الآونة الاخيرة، ولكن لا يزال هناك طريق طويل نقطعه في هذا المجال.