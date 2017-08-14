إغلاق 57 منشأة مخالفة لاشتراطات البيئة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

غَرمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 54 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية, وأغلقت 19 مصنعا حتى يتم تصحيح وضعها البيئي.

وبين نائب الرئيس لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، أن العقوبات شملت منشآت صناعية بمنطقة الرياض, و مكة المكرمة , وجازان , وكذلك المنطقة الشرقية , وتأتي ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع .

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرارها في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها للإشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة .