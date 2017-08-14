 سلطنة عمان تدين التفجير الإرهابي بمدينة كويتا في باكستان - صحيفة صدى الالكترونية

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سلطنة عمان تدين التفجير الإرهابي بمدينة كويتا في باكستان

سلطنة عمان تدين التفجير الإرهابي بمدينة كويتا في باكستان
مسقط(صدى):

أدانت سلطنة عمان بشدة اليوم التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة كويتا في باكستان وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها تضامن السلطنة مع باكستان ومع كافة الجهود الدولية لمحاربة آفة العنف والإرهاب.

وعبر البيان عن صادق المواساة لأسر الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبًا والدعاء للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 32010 ] نشر منذ 20 دقيقة

ماشاء الله ,,

,, انا كنت ناسي هاالزاويه من الخليج العربي ,,

,, اثاريهم احياء على وجه الأرض يرزقون ,,

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