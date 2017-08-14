القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.