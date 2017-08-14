 البنك السعودي الفرنسي يعلن عن 20 وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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البنك السعودي الفرنسي يعلن عن 20 وظيفة شاغرة

البنك السعودي الفرنسي يعلن عن 20 وظيفة شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

طرح البنك السعودي الفرنسي، 20 وظيفة شاغرة، ببرنامج ” الشركاء المصرفيين ” ، وذلك للعمل بفروع البنك في منطقة الرياض.
وأوضح البنك، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في التخصصات التالية:

• محاسبة.
• المالية.
• إدارة أعمال.
• نظم المعلومات الإدارية.
• اقتصاديات.
• هندسة صناعية.
• تكنولوجيا المعلومات.
• الرياضيات.

ولفت البنك، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12/ 9/ 2017م.

وأشار البنك إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط ” هنـــــــــــــــــــــا “.


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