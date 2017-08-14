البنك السعودي الفرنسي يعلن عن 20 وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرح البنك السعودي الفرنسي، 20 وظيفة شاغرة، ببرنامج ” الشركاء المصرفيين ” ، وذلك للعمل بفروع البنك في منطقة الرياض.

وأوضح البنك، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في التخصصات التالية:

• محاسبة.

• المالية.

• إدارة أعمال.

• نظم المعلومات الإدارية.

• اقتصاديات.

• هندسة صناعية.

• تكنولوجيا المعلومات.

• الرياضيات.

ولفت البنك، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12/ 9/ 2017م.

وأشار البنك إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط ” هنـــــــــــــــــــــا “.