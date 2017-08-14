مبادرة " أيادٍ مضيئة " تستهدف فئة المكفوفين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

مبادرة ” أيادي مضيئة ” تستهدف فئة المكفوفين بتحويل الكتب المنهجية واللامنهجية إلى صيغة تناسب المكفوفين وتساعدهم على القراءة حيث تهدف المبادرة توفير الكتب بشكل سهل وبأقل فتره ممكنة.

وعن هذه المبادرة تحدثت المسؤولة عنها ” أمجاد خالد المالكي ” موضحة سبب تسمية المبادرة بهذا الاسم مشتقة من رسالة أحد الكفيفات تشكرنا فيها على هذه المبادرة قائلة إنكم أيادي بيضاء.

وأردفت امجاد قائلة في حديثها كانت البداية عبر حسابي الشخصي في تويتر بعد مارأيت طلب إحدى الكفيفات في تغريدة للدكتور عبدالله الغذامي في أن يحول الكتب إلى صيغة مناسبه لهم ليستطيعوا قراءتها، حينها عرضت عليها أن أساعدها وأقوم بتحويل الكتاب الذي تريده فتفاعل معي الدكتور عبدالله الغذامي وتنازل عن حقوقه في جميع مؤلفاته بعد ذلك تم انضمام عدد من المتطوعين وتم تحويلنا أول كتاب في أقل من أسبوع ، إزداد بعد ذلك عدد المتطوعين من شباب وشابات وأصبح هنالك حساب للمبادرة يتم منه طلب الكتب للتحويل حيث تأسست المبادرة بتاريخ ٢٠١٧/٧ / ٢٣ .

وأوضحت امجاد أن الأهداف الخاصه للجروب التطوعي المختص بهذه المبادرة هي تحويل اكثر من 100 كتاب سنويا ، إنشاء مكتبه ” موقع خاص ” بالمكفوفين ، تحقيق الاستدامة الادارية والمساهمة المالية للمبادرة وتنظيم آلية تحفظ حقوق المتطوعين بتسجيل ساعات تطوعهم .

واضافت من الصعوبات التي نواجهها التواصل مع المؤلفين ودور النشر لأخذ الموافقة الرسمية منهم بتحويل الكتاب.

وختمت كلامها أن من أهدافنا القادمة تحويل قصص الأطفال بأسلوب شيق وممتع ليستمتع بها الطفل الكفيف وراغبين في وجود مظلة لجهة رسمية تدعمنا بتحقيق الرغبات المختصة بالمبادرة.