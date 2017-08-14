رجل يكتشف صور أخته على المواقع الإباحية ويتهم زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

فؤجئ رجل بعرض صور شقيقته على المواقع الإباحية وحين واجهها اكتشف أن وراء ذلك زوجها الذي تخلى عن معاني الشرف والأمانة.

والبدابة بتلقى قسم شرطة روض الفرج في مصر بلاغا من شقيق الزوجة يفيد باكتشافه عرض صور لشقيقته من قبل زوجها الهارب على أحد المواقع الإباحية، والمسجل بتهم نصب، يعرض فيها بيع جسدها وفيديوهات تجمعه معها للبيع مقابل مبلغ مالى.

وقصت الزوجة مأساتها قائلة:” خلال عام قضيته مع زوجى تعرضت لأبشع أنواع التعذيب والابتزاز بسبب رفضى طلب أموال من أهلى لزوجى، والتصدى لمحاولات رغبته فى استغلالهم والعيش على نفقتهم “.

وأكملت: عندما تأكد زوجى من رفضى وأهلى لطلباته بدأ فى الجنون، وقرر حبسي في منزلى وعندما طلبت الطلاق رفض وأخذنى بالقوة إلى منزل أقاربه وتركنى مع والدته مستغلا عدم معرفة أشقائى بذلك المكان، وهناك أغتضبنى بالقوة وصورنى بأوضاع مخلة بالكاميرا، ثم طردنى فى منتصف الليل بملابس النوم للشارع “.

وتابعت: طلب من أهلى مبلغ نصف مليون جنيه ليوافق على تطليقى ومنحنا الصور والفيديوهات، وعندما هدده شقيقى قام بنشرها على موقع إباحى وعرض جسدى للبيع.

يذكر أن الزوجة أقامت دعوى طلاق للضرر حملت رقم 8103 لسنة2017 أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وأكدت أنها تخشى على نفسها من زوجها الهارب.