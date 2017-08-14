فعاليات ملتقى التوطين بمنطقة القصيم غداً - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تنظم الجهات المشاركة في مشروع قرار توطين المراكز التجارية المغلقة (المولات) بمنطقة القصيم، في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة غدا الثلاثاء، فعاليات (ملتقى التوطين) والذي يجمع الباحثين والباحثات عن عمل بالمنطقة بأصحاب الأعمال والمحال التجارية بالمولات.

ويشارك في الملتقى الذي ينظمه برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالقصيم تحت رعاية نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز، كل من فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، كما يتيح الملتقى للمشاركين الاطلاع على فرص العمل والتدريب والتمويل التي سيتم عرضها من قبل منظومة العمل والتنمية الاجتماعية للباحثين والباحثات عن عمل.

وأكدت الجهات المشاركة في قرار توطين المراكز والمجمعات التجارية المغلقة (المولات) بمنطقة القصيم، جاهزيتها لتنفيذ القرار اعتبارا من مطلع السنة الهجرية المقبلة، وتسخير كافة إمكاناتها للتحقق من التطبيق على أرض الواقع ومتابعة التوطين ورصد المخالفين.

وتجري منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في: (صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، إلى جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استعداداتها عبر مسارات عدة من خلال تقديم التمويل والتدريب والتأهيل، للوصول إلى توظيف السعوديين والسعوديات في مثل هذا النوع من الأنشطة الحيوية والهامة، فضلا عن دعم مسار الاستثمار من خلال الحلول التمويلية الميسرة والمناسبة.

ويشارك في تنفيذ القرار إلى جانب منظومة العمل والتنمية الاجتماعية كل من: إمارة منطقة القصيم، ووزارة التجارة والاستثمار، وأمانة منطقة القصيم.

ويتيح صندوق تنمية الموارد البشرية، مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن فرص العمل والبحث عنها، عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التاليwww.taqat.sa. بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.

كما أطلق (هدف) 10 حقائب تدريبية إلكترونية، لدعم برنامج توطين المجمعات التجارية المغلقة (المولات) في القصيم، وذلك من خلال منصة “دروب” الإلكترونية. ويتمحور برنامج توطين المجمعات التجارية في مسارين متخصصين، هما: خدمة العملاء، ومدير المتجر، حيث التحق 8 آلاف متدرب في البرنامج. وتم إعداد الحقائب التدريبية بالتعاون مع كبرى المنشآت في قطاع التجزئة بالمملكة.

كما يقدم برنامج “دروب” أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، دورات تدريبية وتأهيلية لراغبي العمل في المولات، وذلك بما يخدم الطلاب والباحثين عن العمل من جهة، ويصب في مصلحة أصحاب العمل من جهة أخرى، فضلا عن توفير الكوادر المؤهلة لهم وفق الاحتياجات.

في حين ستتولى منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائها في القطاع الخاص توفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويضمن لها الاستقرار الوظيفي.

وقد بدأ بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني باستقبال طلبات التقديم، للحصول على تمويل في مجال الاستثمار في المراكز والمجمعات التجارية، وذلك كخطوة أولى لتنفيذ مشروع توطين المولات مطلع السنة الهجرية المقبلة، حيث ستكون منطقة القصيم المحطة الأولى لانطلاق المشروع.

ويشمل برنامج التمويل، المواطنين الراغبين في إنشاء مشاريعهم الصغيرة من الجنسين من خلال ثلاثة مسارات: يستهدف المسار الأول المشاريع الصغيرة والناشئة التي لا تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 300 ألف ريال، بينما يصل مبلغ التمويل إلى 500 ألف ريال في المسار الثاني المخصص للخريجين، والذي يشترط وجود مؤهل دبلوم صحي أو شهادة جامعية في مجال التعليم. أما المسار الثالث فهو مسار التميز، والذي يشترط خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال، ويصل مبلغ التمويل فيه إلى مليون ريال.