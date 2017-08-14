مقتل ثلاثة فى إطلاق نار أثناء سباق سيارات بولاية ويسكونسن الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص فى مضمار سباق سيارات بولاية ويسكونسن أمس الأحد، لكن لم تتضح بعد هوية الجانى والدافع وراء الهجوم.

وقال ديفيد بيث قائد شرطة مقاطعة كينوشا للصحفيين من موقع الحادث فى تصريحات بثها موقع فوكس6 نيوز الإلكترونى أن إطلاق النار وقع بجانب مسار سباق جريت ليكس فى يونيون جروف بويسكونسن.

وكان هناك عدة آلاف فى المضمار وقت إطلاق النار وتم إجلاؤهم. وتعامل قرابة 100 شرطى مع إطلاق النار واستمعوا إلى أقوال الشهود بحثا عن دليل وللمساعدة فى التحقيق. وقالت السلطات أنه لم يتم اعتقال أى شخص ولم يتم تحديد الدافع وراء الهجوم.